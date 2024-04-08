Эксперты оценили приготовление домашнего пасхального кулича в 184 рубля

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Россияне могут сделать на Пасху кулич, приготовление которого в общей сумме обойдется в 184 рубля в этом году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов сервиса "Пакет".

По их словам, все составляющие компоненты для одного кулича среднего размера будут стоить 184 рубля. Так, примерная стоимость 200 миллилитров молока достигает 17 рублей, 600 граммов муки составляет 37 рублей, 50 граммов сливочного масла – 50 рублей, 3 граммов сухих дрожжей – 7 рублей, 180 граммов сахара – 15 рублей, 50 граммов изюма – 16 рублей, а 3,5 куриного яйца – 42 рубля.

Россиян предупредили, что в магазинах стоимость уже приготовленного изделия начинается от 350 рублей, а в ресторанах – от 850 рублей.

Таким образом, как утверждают эксперты, если готовить кулич в домашних условиях, то можно будет сэкономить порядка 47% средств. Если же сравнивать цену с ресторанной, то экономия составит около 78%, добавили аналитики.

Ранее руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города столицы Виталий Сучков сообщал, что более 2 миллионов человек побывали в столичных храмах на Пасху в 2023 году, а ночные службы посетили свыше 600 тысяч москвичей.

