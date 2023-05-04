Россияне назвали День Победы самым важным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

65% граждан РФ выбрали День Победы как самый важный праздник, при этом в 2014 году первое место занимал Новый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, 58% респондентов выбрали Новый год. Следом расположилась Пасха, ее выбрали 29% россиян. Далее в списке оказались Международный женский день – 22%, Рождество – 20% и День защитника Отечества – 17%.

Уточняется, что День Победы остается главным праздником граждан с 2018 года. Опрос организовали 9 апреля 2023 года. В голосовании приняли участие 1 600 человек старше 18 лет.

Аналитики задействовали такой метод, как телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отметили во ВЦИОМ.

Ранее Владимир Путин в ходе собрания с Советом законодателей назвал 9 Мая священным днем. Российский лидер также выступит с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится