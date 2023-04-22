Красную площадь начали готовить к проведению Парада Победы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Красную площадь начали готовить к празднованию Дня Победы 9 мая, сообщает РИА Новости.

Доступ на площадь частично огражден, строители монтируют трибуны для зрителей Парада Победы по обе стороны Мавзолея Ленина, который пока не задрапирован. Вдоль площади появились декоративные конструкции.

В некоторых российских городах проведение Парада Победы отменили по соображениям безопасности. При этом парад на Красной площади готовится и планируется к проведению.

Ранее сообщалось, что в Севастополе не будут организовывать военный парад в День Победы. До этого аналогичное мероприятие решили не проводить в Крыму. Причем тогда глава региона Сергей Аксенов уточнил, что подобное решение было принято не только крымскими, но и севастопольскими властями.