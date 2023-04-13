В Кремле допустили, что парад на Красной площади может пройти с участием бойцов СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что колонны из бойцов, которые задействованы в спецоперации на Украине, могут принять участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова официального представителя Кремля.

Тем не менее, по словам Пескова, в Кремле считают преждевременным обсуждение подобных деталей, поэтому никаких подробностей по этому вопросу пока нет.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе не будут проводиться массовые праздничные мероприятия в День Победы 9 мая из соображений безопасности, а также в условиях действия указа о военном положении.

До этого в Крыму также из соображений безопасности отменили праздничные демонстрации на 1 Мая и парады Победы вместе с шествием "Бессмертного полка" на 9 Мая.

Парад Победы на Красной площади отменять не планируется – Песков

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