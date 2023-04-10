Власти Курской области отменили военный парад на День Победы из соображений безопасности

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Военный парад, который должен был состояться 9 мая в Курске, решили отменить из соображений безопасности. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

На оперативном совещании губернатор напомнил о приближении Дня Победы.

"В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области, принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию", – передает РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины вновь атаковали Курскую область. Они сбросили взрывное устройство с беспилотника на крышу дома культуры в селе Дроновка. Атаку произвели в ночь на 1 апреля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ обстреляли село в Курской области

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