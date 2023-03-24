ВСУ обстреляли село Гордеевка Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гордеевка Кореневского района в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Пострадавших и повреждений нет, но из-за обстрела в населенном пункте нарушено электроснабжение", – заявил глава Курской области.

Старовойт добавил, что специалисты начнут восстанавливать электроснабжение после того, как безопасность будет соответствовать требованиям.

Ранее губернатор региона сообщил, что ВСУ совершили обстрел населенного пункта Плехово в Курской области. Снарядами украинской армии были повреждены фасады двух частных домов.

Старовойт также отметил, что в населенном пункте нарушено электроснабжение.



ВСУ обстреляли село в Курской области

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