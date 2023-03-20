16:58Происшествия
ВСУ обстреляли села Гуево и Горналь в Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Села Гуево и Горналь в Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"ВСУ сегодня обстреляли окрестности двух сел Суджанского района – Гуево и Горналь. <...> Тем не менее обошлось без пострадавших и разрушений", – написал он.
Старовойт предположил, что украинские военные целились в том числе по местным вышкам связи.
Ранее в понедельник ВСУ также обстреляли из минометов село Курковичи в Брянской области. Никто из местных жителей не пострадал, однако несколько жилых домов получили повреждения.
ВСУ обстреляли село в Курской области
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