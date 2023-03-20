ВСУ обстреляли села Гуево и Горналь в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Села Гуево и Горналь в Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"ВСУ сегодня обстреляли окрестности двух сел Суджанского района – Гуево и Горналь. <...> Тем не менее обошлось без пострадавших и разрушений", – написал он.

Старовойт предположил, что украинские военные целились в том числе по местным вышкам связи.

Ранее в понедельник ВСУ также обстреляли из минометов село Курковичи в Брянской области. Никто из местных жителей не пострадал, однако несколько жилых домов получили повреждения.

ВСУ обстреляли село в Курской области

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