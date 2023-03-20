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11:34

Происшествия

Село Курковичи в Брянской области попало под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Село Курковичи в Брянской области подверглось обстрелу со стороны украинских военных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня украинские националисты произвели минометный обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет", – написал он.

По его словам, повреждения получили два жилых дома. Также обстрел привел к проблемам с энергоснабжением населенного пункта. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что 19 марта в Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ из РСЗО погиб мирный житель. Всего по городу было выпущено 28 снарядов.

Мужчина получил ранение после обстрела Донецка

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