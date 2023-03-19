Украинский снаряд попал в ТЦ "Галактика" в Донецке

Фото: телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в здание торгового центра "Галактика". О происшествии градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

"В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание торгового комплекса "Галактика", – говорится в его публикации.

Ранее мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ из РСЗО по Кировскому району Донецка. По предварительной информации, мужчина находился в своем автомобиле в районе проспекта Семашко во время обстрела.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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