ВСУ дважды обстреляли Курскую область с территории Украины

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины дважды атаковали Курскую область с территории своей страны за 23 марта. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Два прилета зафиксировано на окраине села Плехово Суджанского района. Еще восемь минометных снарядов противник выпустил по селу Гордеевка Кореневского района", – уточнил он.

По словам главы области, пострадавшие и существенные повреждения отсутствуют. В Гордеевке обстрел перебил электрокабель, отметил он. Старовойт добавил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановлению подачи электроэнергии.

До этого правительство Курской области прокомментировало сообщения из соцсетей о звуках взрывов. Власти региона отметили, что ситуация в Курске остается спокойной.

Ранее Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ сел Гуево и Горналь. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Старовойт предположил, что украинские военные целились в том числе по местным вышкам связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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