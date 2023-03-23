Один человек пострадал при обстреле поселка Белая Березка под Брянском

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по приграничному населенному пункту Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Выпущенный украинской армией снаряд упал недалеко от административного здания. На место происшествия прибыли оперативные службы региона.

До этого обстрелу со стороны украинской армии в Брянской области подверглось село Демьянки. Обстрел украинской армии привел к нарушению электроснабжения в населенном пункте, повреждениям производственной базы сельскохозяйственного предприятия и административного здания. Пострадавших в результате происшествия не было.



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