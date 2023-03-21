Украинский беспилотник обстрелял поселок Климово в Брянской области

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Вооруженные силы Украины снова атаковали Брянскую область. Беспилотный летательный аппарат обстрелял поселок Климово, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз

"Пострадавших нет. Имеются повреждения пяти жилых домов", – подчеркнул он.

По словам главы Брянской области, на месте случившегося работают оперативные службы.

До этого украинские войска атаковали с помощью беспилотника территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", которая принадлежит "Транснефти". Богомаз уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

Губернатор Брянской области добавил, что электричество дадут, как только следователи завершат работу. Экстренные службы сообщили, что украинский дрон не нанес повреждений станции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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