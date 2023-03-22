Власти Курской области прокомментировали сообщения о звуках взрывов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство Курской области прокомментировало сообщения из соцсетей о звуках взрывов. В своем телеграм-канале власти региона отметили, что ситуация в Курске остается спокойной.

"Происшествия в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы", – говорится в сообщении правительства региона.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины сел Гуево и Горналь. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Старовойт предположил, что украинские военные целились в том числе по местным вышкам связи.

Ранее ВСУ атаковали приграничную территорию в Хомутовском районе Курской области. Старовойт указал, что были повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточило село Искра.

Помимо этого, ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. В результате обстрела один человек умер до приезда скорой помощи. Второго госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Новости часа: в Курской области усилят меры безопасности из-за ситуации в приграничье

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