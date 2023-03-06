ВСУ атаковали приграничную территорию в Хомутовском районе Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинская сторона атаковала приграничную территорию в Хомутовском районе Курской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор субъекта Роман Старовойт.

"Повреждены объекты энергоснабжения, в результате чего обесточено село Искра. Как только позволит ситуация, энергетики приступят к экстренному ремонту", – написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что после падения трех подбитых системой ПВО ракет в Новом Осколе был травмирован мужчина. Он получил осколочные ранения руки.

Помимо этого, осколки летательных аппаратов повредили линии электропередачи и фасады нескольких домов.

До этого ВСУ атаковали поселок Теткино в Курской области. В результате обстрела один человек умер до приезда скорой помощи. Второго госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Власти ДНР сообщили о 18 обстрелах

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