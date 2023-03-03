Семьям погибших при нападении на Брянскую область выплатят по 1 млн рублей

Фото: ЦОС ФСБ России

Власти Брянской области выплатят семьям погибших в результате нападения украинских диверсантов по 1 миллиону рублей, пострадавшим – по 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Климовского района.

"Подписано распоряжение губернатором Брянской области о выплате компенсаций гражданам, получившим вред здоровью в размере 500 тысяч рублей, семьям погибших – в размере 1 миллиона рублей", – сказали в муниципалитете.

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате атаки погибли два человека. Кроме того, пострадал 10-летний ребенок.

СМИ по мере развития событий сообщали, что нападавшие взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек. Позднее эту информацию не смогли подтвердить местные власти.

Владимир Путин, реагируя на произошедшее, назвал действия украинских диверсантов в Брянской области "очередным террористическим актом".

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