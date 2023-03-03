Путин обсудил с Совбезом РФ меры антитеррористической защищенности объектов в ведении МВД

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Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России меры антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в ведении МВД.

"У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос – о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов", – цитирует главу государства ТАСС.

После слов Путина с докладом выступил министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Ранее президент РФ поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу. Глава государства заявил о необходимости разместить на ней заслон для диверсионных групп.

Как отметил российский лидер, сейчас на этом участке развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии. Он объяснил, что нужно поставить на границе заслон, который будет защищать от проникновения на территорию РФ диверсионных групп и незаконного провоза оружия и боеприпасов.



Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом

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