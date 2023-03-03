Основная часть совещания Путина с Совбезом РФ будет закрытой – Песков

Фото: kremlin.ru

Оперативное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ состоится в середине дня в пятницу, 3 марта. Основная часть заседания пройдет в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня в середине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", – приводит его слова ТАСС.

Песков уточнил, что также в течение дня Путин проведет в Кремле ряд других встреч и совещаний, которые будут иметь внутренний характер. Говоря о формате проведения заседания Совбеза РФ, он затруднился ответить, будет ли вступительная часть мероприятия открытой.

"Иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Но, конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме", – пояснил представитель Кремля.

Днем ранее Песков сообщил, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 3 марта. При этом он опроверг информацию о проведении экстренного заседания 2 марта в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области.

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