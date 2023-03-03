Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Решений о введении военного положения из-за атаки украинской ДРГ не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова, который сказал, что необходимо обезопасить местных жителей, заменив средний уровень реагирования в некоторых субъектах на военное положение. Кадыров также предложил "навеки обезвредить" террористов и принять ответные меры в отношении Украины.

"Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось", – сказал Песков.

В четверг, 2 марта, в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа, которая совершила обстрел движущегося автомобиля.

В результате атаки погибли два человека, а также пострадал 10-летний ребенок. Ему пришлось сделать операцию по извлечению пули.

В свою очередь, Владимир Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области. Глава государства напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.



Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

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