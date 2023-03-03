ФСБ показала видео после атаки украинских диверсантов под Брянском

Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ показала кадры после атаки, которую совершили украинские диверсанты в Брянской области в четверг, 2 марта.

На кадрах видны расстрелянные боевиками автомобили "Жигули" и "Нива" и убитые водители, а также стреляный тубус от иностранного гранатомета, заложенные мины в регионе. Согласно маркировке, мины произведены в Германии.

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате погибли два человека. Кроме того, пострадал 10-летний ребенок.

Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом". Глава государства напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.

Позднее выяснилось, что в нападении принимали участие две диверсионно-разведывательные группы.



Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!