11:28Происшествия
ФСБ показала видео после атаки украинских диверсантов под Брянском
На кадрах видны расстрелянные боевиками автомобили "Жигули" и "Нива" и убитые водители, а также стреляный тубус от иностранного гранатомета, заложенные мины в регионе. Согласно маркировке, мины произведены в Германии.
В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате погибли два человека. Кроме того, пострадал 10-летний ребенок.
Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом". Глава государства напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.
Позднее выяснилось, что в нападении принимали участие две диверсионно-разведывательные группы.
Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области
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