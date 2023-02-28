Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу. Глава государства заявил о необходимости разместить на ней заслон для диверсионных групп.

Как отметил российский лидер, сейчас на этом участке развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии.

Он объяснил, что нужно поставить на границе заслон, который будет защищать от проникновения на территорию РФ диверсионных групп и незаконного провоза оружия и боеприпасов.

Президент России подчеркнул, что ФСБ должна и дальше помогать армии в решении задач в рамках спецоперации на Украине.

"Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией", – уточнил он.

Также Путин напомнил о важности контроля за работой предприятий оборонно-промышленного комплекса. Нужно внимательно следить и за местами массового скопления людей, добавил он.

Президент сделал акцент на том, что ФСБ должна пресекать деятельность тех, кто хочет расколоть и ослабить Россию.

Ранее глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ по теме борьбы с терроризмом.

Глава государства заявил, что борьба с терроризмом является чрезвычайно важным фактором обеспечения безопасности страны. В ходе мероприятия президент и участники заседания заслушали несколько докладов.



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