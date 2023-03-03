Глава Брянской области пообещал оказать всестороннюю помощь семье раненого мальчика

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Глава Брянской области Александр Богомаз пообещал оказать всестороннюю помощь семье мальчика, раненного в результате действий диверсионной группы в селе Любечане. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что навестил 10-летнего Федора в больнице. По его словам, несмотря на такой юный возраст, мальчик повел себя как настоящий мужчина и боец.

"Так он воспитан, и оба его старших брата сегодня защищают нашу страну, участвуя в специальной военной операции, а младший во всем берет с них пример. Сегодня к Феде приехала мама, которая, конечно, очень волновалась за жизнь и здоровье сына. Но Федор в надежных руках!" – сказал глава региона.

Он добавил, что медики провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули. Накануне мальчик был в реанимации, а в настоящее время он уже в палате.

Богомаз рассказал, что власти оказывают помощь и поддержку всем пострадавшим от действий украинских неонацистов. Сейчас в Климовском районе работают заместители губернатора, которые встретятся с жителями, а также навестят семьи пострадавших и сделают все, чтобы оказать им необходимую помощь.

"И родным Федора будет оказана всесторонняя помощь, мы с его мамой постоянно на связи. Желаю нашему герою поскорее поправиться!" – заключил Богомаз.

Ранее губернатор Брянской области сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане был ранен мальчик 2012 года рождения. Он получил ранение, но вывел двух других детей и помог им спрятаться. Власти региона подготовят документы для представления к награждению за отвагу пострадавшего мальчика.

Его жизни уже ничего не угрожает. 10-летний Федор перенес длительную операцию, врачи извлекли пулю. Сейчас он находится в стабильном состоянии. С ребенком уже работают психологи. Ему проведут все реабилитационные мероприятия.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области в четверг, 2 марта. Боевики напали на села Любечане и Сушаны. Изначально глава региона Александр Богомаз сообщил об одном погибшем и одном раненом.

СМИ по мере развития событий сообщали, что нападавшие взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек. Эту информацию позже не подтвердили в пресс-службе губернатора Брянской области.

В Климовском районе было обнаружено большое количество взрывных устройств, сообщили в ФСБ. В ведомстве также подтвердили, что ситуация в местных населенных пунктах взята под полный контроль.

Президент России Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом".

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

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