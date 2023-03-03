В Брянской области сообщили, что жизни раненного диверсантами мальчика ничего не угрожает

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жизни мальчика, который спас девочек во время нападения украинских диверсантов в Брянской области, ничего не угрожает, сообщил РИА Новости директор департамента здравоохранения региона Сергей Галаганов.

По его словам, 10-летний Федор перенес длительную операцию, врачи извлекли пулю. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

"Технически операция проходила в штатном режиме, но операция была длительная. Ранение оказалось проникающим, пуля находилась в левой плевральной полости, в результате четырехчасовой операции пуля была извлечена. Повреждений внутренних органов – сердца, легких, крупных кровеносных сосудов – выявлено не было", – пояснил он.

Также известно, что с ребенком уже работают психологи. Ему проведут все реабилитационные мероприятия. Мальчика должны перевести в общую палату. Галаганов подчеркнул, что после операции и реабилитации Федор будет абсолютно здоровым ребенком.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане был ранен мальчик 2012 года рождения. Он получил ранение в ходе нападения украинских диверсантов, но вывел двух других детей и помог им спрятаться. Власти региона подготовят документы для представления к награждению за отвагу пострадавшего мальчика.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области в четверг, 2 марта. Боевики напали на села Любечане и Сушаны. Изначально глава региона Александр Богомаз сообщил об одном погибшем и одном раненом.

СМИ по мере развития событий сообщали, что нападавшие взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек. Эту информацию позже не подтвердили в пресс-службе губернатора Брянской области.

В Климовском районе было обнаружено большое количество взрывных устройств, сообщили в ФСБ. В ведомстве также подтвердили, что ситуация в местных населенных пунктах взята под полный контроль.

Президент России Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом".

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

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