Раненного в Брянской области мальчика наградили медалью за отвагу

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Мальчика, спасшего двух девочек при нападении украинских диверсантов в Брянской области, наградили медалью "Доблесть и отвага". Соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Награжден 10-летний житель Брянской области Федор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области", – говорится в публикации.

Следственный комитет уточнил, что мальчик вместе с двумя девочками 2015 и 2016 годов рождения направлялся в школу в одной машине. Транспортное средство подверглось вооруженному нападению, в результате которого погиб водитель автомобиля.

Федор помог девочкам выбраться из машины и скомандовал им бежать в лес. Дети попали под обстрел со стороны диверсантов, в результате которого мальчик получил ранение. Однако он не растерялся и поймал мимо проезжающую машину.

Стало известно, что Федор воспитывается в многодетной семье и занимается спортом. Все, кто знает мальчика, отмечают его отзывчивость и доброту.

Следователи пообещали оказать всю необходимую помощь родным Федора.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что жизни мальчика уже ничего не угрожает. Федор перенес длительную операцию, врачи извлекли пулю. Он находится в стабильном состоянии. С ребенком уже работают психологи. Ему проведут все реабилитационные мероприятия.

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате погибли два человека.

Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом". Глава государства напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.



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