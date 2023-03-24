ВСУ обстреляли село Плехово в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел населенного пункта Плехово в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Снарядами украинской армии также были повреждены фасады двух частных домов.

Специалисты энергетического сектора приступят к устранению последствий обстрела при установлении в населенном пункте безопасной обстановки, заверил Старовойт.

Обстрел села Плехово также произошел накануне. Украинская армия выпустила по населенному пункту два снаряда. Обстрелу со стороны Украины также подверглось село Гордеевка. Там зафиксировали восемь боеприпасов.



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