Село Тишанка Белгородской области попало под обстрел

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, однако снаряд повредил одно частное домовладение. Там выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе нарушено газоснабжение.

Глава района Сергей Бикетов, оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Накануне в Белгородской области также сообщили об обстреле со стороны украинской армии. ВСУ открыли огонь по селу Борисовка в регионе. Жертвой происшествия стал мужчина, работающий сторожем на территории сельскохозяйственного предприятия.

До этого украинские войска подвергли обстрелу сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. Снарядами были повреждены здания школы, молельного дома и одного дома в поселке Красное. В результате происшествия никто не пострадал.



Мужчина погиб в результате обстрела Борисовки под Белгородом

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