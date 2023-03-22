Мужчина погиб в результате обстрела Борисовка под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате обстрела села Борисовки Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия", – сообщил Гладков, выразив соболезнования близким погибшего.

Осколками боеприпасов были повреждены окна и фасады трех частных домов. В селе нарушено газо- и электроснабжение.

Для устранения последствий обстрела на место прибыли глава Волоконовского района Сергей Бикетов и оперативные службы региона.

Ранее украинские войска подвергли обстрелу сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. Снарядами были повреждены здания школы, молельного дома и одного дома в поселке Красное. В результате происшествия никто не пострадал.



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