13:34Происшествия
Украинская ракета разрушила здание водоканала в Донецке
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Здание водоканала в Петровском районе Донецка оказалось разрушено из-за попадания выпущенной ВСУ ракеты "Точка-У" минувшей ночью. Об этом сообщает РИА Новости.
"От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось", – рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.
Разрушенное здание находилось вблизи жилых домов, однако никто из людей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, а также представители Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее украинский снаряд попал в здание торгового центра "Галактика" в Петровском районе Донецка. Данных о жертвах и пострадавших от удара тем не менее не приводилось.
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