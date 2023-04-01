Взрывное устройство сбросили на крышу дома культуры в селе Дроновка Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины снова атаковали Курскую область. Они сбросили взрывное устройство с беспилотника на крышу дома культуры в селе Дроновка, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Он уточнил, что это случилось в ночь на 1 апреля.

"Сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования", – подчеркнул губернатор.

Старовойт отметил, что пострадавшие отсутствуют, однако осколки нанесли повреждения окнам и фасадам зданий.

До этого ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района в Курской области. По словам Старовойта, специалисты начнут восстанавливать электроснабжение после того, как безопасность будет соответствовать требованиям.

Ранее взрыв произошел в городе Киреевск Тульской области. Его причиной стал разведывательный дрон. Речь идет о беспилотнике Ту-141 "Стриж". Известно, что он был начинен взрывчаткой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Тульской области продолжили устранять последствия взрыва после падения беспилотника

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