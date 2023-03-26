Беспилотник стал причиной взрыва в Тульской области

Фото: телеграм-канал "112"

Разведывательный дрон стал причиной взрыва в городе Киреевск в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Причиной взрыва <...> стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат", – сказал источник информагентства.

Отмечается, что речь идет о беспилотнике Ту-141 "Стриж". Известно, что он был начинен взрывчаткой.

Взрыв прозвучал на улице Дорожников в Киреевске 26 марта в 15:19. В результате повреждения получили три многоквартирных жилых дома и несколько хозпостроек.

Согласно последним данным, пострадали по меньшей мере три человека. Двое из них получили осколочные ранения. Местные власти отмечают, что в настоящее время жителям города ничего не угрожает.



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