Взрыв прозвучал в городе Киреевск под Тулой

Фото: телеграм-канал "112"

Взрыв произошел в городе Киреевск в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую службу.

"Взрыв прозвучал в 15:19. <...> Есть воронка", – рассказали агентству.

Хлопок был зафиксирован в районе дома 29 на улице Дорожников. Его причина не уточняется. Известно, что повреждения получили три многоквартирных жилых дома и четыре хозяйственные постройки.

В результате инцидента пострадали два человека 2002 и 2006 годов рождения. Они получили осколочные ранения, сейчас с ними работают сотрудники скорой помощи.

Как утверждают местные власти, жителям Киреевска и инфраструктуре города в настоящее время ничего не угрожает.

7 февраля в городе Ефремов под Тулой взрыв бытового газа произошел в одном из жилых домов. В результате обрушился подъезд здания, погибли восемь человек.



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