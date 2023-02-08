СК подтвердил гибель восьми человек при обрушении части дома в Тульской области

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Следственный комитет РФ по Тульской области подтвердил гибель восьми погибших в результате обрушения части жилого дома в Ефремове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Из-под завалов извлечено тело еще одной погибшей женщины", – говорится в сообщении.

Таким образом, в результате произошедшего 7 февраля ЧП в Ефремове погибли 8 человек, включая одного ребенка. До этого о восьми погибших сообщили СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Основной причиной трагедии назвали неисправность газового оборудования.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Ход расследования и его результаты взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.



Взрыв газа в жилом доме в Тульской области произошел на четвертом этаже

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