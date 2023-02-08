Разбор завалов завершили на месте обрушения подъезда в Тульской области

Фото: МЧС России

Разбор завалов завершили на месте обрушения подъезда из-за взрыва газа в жилом доме в Ефремове Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В общей сложности спасатели разобрали 80 кубометров завалов.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме под Тулой вечером 7 февраля. По некоторым данным, происшествие случилось из-за неисправности газового оборудования.

Эпицентром взрыва стала квартира на четвертом этаже. В результате происшествия погибли семь человек, включая маленького ребенка. При этом отмечалось, что под завалами может находиться еще один человек.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".



Семь человек погибли при взрыве газа в Ефремове в Тульской области

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