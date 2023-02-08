Семь человек погибли при взрыве газа в Ефремове в Тульской области

Фото: МЧС России

По уточненным данным, семь человек, включая ребенка, погибли при взрыве в пятиэтажном доме в городе Ефремове в Тульской области. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"Седьмым стал маленький ребенок, примерно годовалый, его вытащили из-под завалов буквально недавно", – отметил собеседник агентства.

По его словам, под завалами может находиться еще один человек.

Взрыв газа в многоквартирном доме № 2 на улице Химиков произошел 7 февраля. Специалисты заявили, что основной версией ЧП стала неисправность газового оборудования.

Эпицентр взрыва оказался в квартире на четвертом этаже здания.

Позже стало известно, что двоих пострадавших доставили для оказания помощи в больницу.

По факту происшествия следствие возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.



Шестого погибшего обнаружили после взрыва газа в жилом доме под Тулой

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