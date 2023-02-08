Число погибших после взрыва газа в жилом доме под Тулой достигло 8 человек

Фото: телеграм-канал ''112''

Число погибших после взрыва газа в жилом доме в городе Ефремове Тульской области достигло 8 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

"Уже восемь погибших", – сказал источник в экстренных службах.

О взрыве газа в многоквартирном доме № 2 на улице Химиков стало известно 7 февраля. По мнению экспертов основной версией ЧП стала неисправность газового оборудования.

Установлено, что эпицентром взрыва стала квартира на четвертом этаже. На данный момент на территории происшествия проводятся спасательные работы, специалисты разбирают завалы.

Двое пострадавших были доставлены для оказания помощи в больницу.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что обнаружено шестеро погибших в результате ЧП.



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