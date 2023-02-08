Шестого погибшего обнаружили после взрыва газа в жилом доме под Тулой

Фото: МЧС Тульская область

Шестого погибшего обнаружили после взрыва газа в жилом доме в городе Ефремове Тульской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"При разборе завалов спасатели нашли тело шестого погибшего", – говорится в сообщении.

О взрыве в многоквартирном доме стало известно 7 февраля. Основная версия причины ЧП – неисправность газового оборудования.

Эпицентр взрыва находился на четвертом этаже. На данный момент на территории происшествия проводятся спасательные работы, специалисты разбирают завалы.

Двух пострадавших уже доставили в медучреждение для оказания помощи.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Новости часа: взрыв газа стал причиной обрушения в жилом доме в Тульской области

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