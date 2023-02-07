МЧС подтвердило гибель 4 человек при обрушении подъезда в Тульской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в городе Ефремове Тульской области из-за взрыва газа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В министерстве отметили, что спасти удалось пятерых жителей. При этом еще двое остаются под завалами. Спасатели уже приступили к проведению поисковых работ.

"На месте происшествия работают 42 человека, 12 единиц техники. <...> К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства. В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России", – говорится в сообщении.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что в результате происшествия полностью или частично разрушены восемь квартир.

В Ефремовской районной клинической больнице имени А. И. Козлова добавили, что пока к ним доставили только одного пострадавшего.

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в Тульской области вечером 7 февраля. СМИ сообщали о пяти погибших в результате происшествия.

По факту обрушения подъезда региональная прокуратура организовала проверку. Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения.



Подъезд жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области

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