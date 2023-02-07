Пять человек погибли при обрушении подъезда жилого дома в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тульской области"

Пять человек погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Тульской области.

В МЧС РИА Новости рассказали, что еще двух человек спасли из-под завалов. Всего в результате ЧП пострадали четыре местных жителя.

На место происшествия отправились сотрудники Ефремовского межрайонного следственного отдела и криминалисты. Глава следственного управления СК России по региону Владимир Усов будет координировать работу специалистов.

Подъезд пятиэтажного дома обрушился в городе Ефремове Тульской области во вторник, 7 февраля.

В прокуратуре отметили, что, предварительно, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. Ведомство организовало проверку.

Для эвакуированных жильцов организовали пункт временного размещения.



Подъезд жилого дома обрушился в городе Ефремове Тульской области

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