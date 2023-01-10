Пострадавший при взрыве в Коломне чувствовал запах газа, но все же зажег плиту – СК

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Перед взрывом в подмосковной Коломне пострадавший чувствовал запах газа в квартире, но все же зажег плиту, что стало причиной ЧП, сообщается в телеграм-канале СК по Московской области.

По данным ведомства, об этом рассказал сам пострадавший. В результате хлопка он получил ожоги и был госпитализирован. В квартире выбиты окна. Проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также проверку начала коломенская прокуратура.

Мать пострадавшего рассказала "360", что ее сын не увлекался ничем взрывоопасным, а из газовых приборов в квартире могла выйти из строя только колонка или плита.

По словам женщины, в момент хлопка она находилась на работе и приехала сразу в хирургию. В квартире, где произошел взрыв, женщина не живет, ее отдали сыну с девушкой.

"Газовая колонка там и новая газовая плита, которую мы с мужем сами купили полтора года назад, вызывали газовщиков и опломбировали", – пояснила она.

Также мать сообщила, что в квартире не было газового баллона или котла, поэтому она не смогла предположить, что именно сдетонировало.

Ранее взрыв газа произошел в квартире жилого дома в подмосковной Коломне. В результате взрыва пострадал один человек. К ликвидации последствий происшествия привлечены 12 человек и три единицы спецтехники.

Взрыв не привел к возгоранию, однако разрушил внутренние перегородки здания. Уточняется, что в результате инцидента пострадал один человек.

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