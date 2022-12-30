17:04Происшествия
Семь человек погибли при взрыве газа в ресторане в Турции – СМИ
Фото: twitter.com/Ayagya_YuIlya
В Турции по меньшей мере семь человек погибли, четверо пострадали при взрыве в ресторане в городе Назилли на западе страны. Об этом сообщил губернатор провинции Айдын, где произошел инцидент, Хюсейн Аксой, передает ТАСС.
Он уточнил, что взорвался баллон с бытовым газом. В этот момент в заведении находилось более 20 человек.
16 декабря на трассе Диарбакыр – Мардин взорвалась машина. Взрывное устройство привели в действие дистанционно. Взрыв прогремел в тот момент, когда мимо проезжала полицейская машина.
13 ноября в Турции произошел теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате погибли шесть человек, еще 81 был ранен.
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