Семь человек погибли при взрыве газа в ресторане в Турции – СМИ

Фото: twitter.com/Ayagya_YuIlya

В Турции по меньшей мере семь человек погибли, четверо пострадали при взрыве в ресторане в городе Назилли на западе страны. Об этом сообщил губернатор провинции Айдын, где произошел инцидент, Хюсейн Аксой, передает ТАСС.

Он уточнил, что взорвался баллон с бытовым газом. В этот момент в заведении находилось более 20 человек.

16 декабря на трассе Диарбакыр – Мардин взорвалась машина. Взрывное устройство привели в действие дистанционно. Взрыв прогремел в тот момент, когда мимо проезжала полицейская машина.

13 ноября в Турции произошел теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате погибли шесть человек, еще 81 был ранен.



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