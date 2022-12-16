Машина взорвалась на юго-востоке Турции

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Машина взорвалась в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение. В результате ЧП пострадали не менее восьми полицейских.

ЧП произошло на трассе Диарбакыр – Мардин. Взрывное устройство привели в действие в припаркованной у дороги машины с помощью дистанционного устройства. Взрыв прогремел в тот момент, когда мимо проезжала полицейская машина.

К месту происшествия перебросили дополнительные силы безопасности.

13 ноября в Турции произошел теракт на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате погибли шесть человек, еще 81 был ранен.

По факту ЧП были задержаны 50 человек. Среди них оказалась и подозреваемая в совершении самого взрыва гражданка Сирии Ахлам Альбашир. По информации правоохранительных органов, злоумышленницу готовили к теракту инструкторы из США.

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