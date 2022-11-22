01:57Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве газа в студенческом общежитии в Ираке – СМИ
Фото: AP Photo/Raad Adayleh
Взрыв газа произошел в студенческом общежитии в провинции Дахук на севере Ирака. Об этом со ссылкой на местные органы безопасности сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в результате ЧП погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения. По данным собеседника агентства, причина взрыва пока неизвестна.
На прошлой неделе газовые баллоны взорвались в городе Сулеймания на востоке Ирака. В результате ЧП обрушились три дома. Как сообщали СМИ, погибли пять человек, пострадали не менее 15.
Ранее сообщалось, что 10 человек погибли в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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