СК возбудил уголовное дело после обрушения части жилого дома на Сахалине

Фото: телеграм-канал Следком

Следователи устанавливают обстоятельства обрушения части жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области, сообщает пресс-служба СК. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности.

19 ноября на Библиотечной улице в поселке городского типа Тымовское обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. На место происшествия незамедлительно вылетели руководитель регионального следственного управления, а также следователи-криминалисты.

Ранее сообщалось, что в доме прогремел мощный взрыв, после чего произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находится шесть человек. Количество погибших и пострадавших уточняется.

По некоторым данным, к настоящему времени спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших. Между тем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает еще об одном погибшем. Также известно как минимум об одном пострадавшем. Сейчас готовятся списки жильцов дома, для них организован пункт временного размещения.

Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил, что дом не был газифицирован. Согласно предварительной версии спасателей, там взорвался газовый баллон. В разборах завалов задействованы 59 человек и 13 единиц техники. На место инцидента направлен вертолет Ми-8 МЧС.

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