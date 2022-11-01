Очевидцы рассказали о разгерметизации газопровода возле ЖК в Петербурге

Фото: телеграм-канал "78 | НОВОСТИ"

В результате разгерметизации подземного газопровода рядом с жилыми домами в Петербурге жильцы услышали громкий хлопок. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев происшествия.

Одна из свидетельниц инцидента рассказала, что в этот момент была дома и смотрела фильм. Позже она услышала какой-то сильный взрыв, и "все затрясло".

Другой очевидец поведал, что услышал звук как от взрыва газового баллона.

"Вначале было облако темное, пыль, грязь – все подняло, а потом шум от того, что газ стравливается", – уточнил Павел.

Жители близлежащих домов чувствовали едкий запах газа, когда покидали дом. По их словам, из-за этого у многих болела голова.

В результате разгерметизации газопровода были повреждены свыше 30 автомобилей. Местная жительница рассказала, что пожарные списали все номера поврежденных машин и вызвали ГАИ для составления акта.

О происшествии стало известно в ночь на 1 ноября. Разгерметизация газопровода произошла на улице Севастьянова в Петербурге. Ответственные службы оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам.



Газовая труба взорвалась в ЖК под Петербургом

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