Один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Ижевске. Как сообщил мэр города, других жильцов этого дома эвакуировали – их направили в пункты временного размещения.

В своем обращении в телеграм-канале мэр написал, что в квартире на девятом этаже произошел хлопок бытового газа. В подъезде выбило окна, рамы и двери. По словам мэра, обследование всех конструкций может занять двое суток. Подробнее – на телеканале Москва 24.