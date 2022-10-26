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Один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Ижевске

Один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Ижевске

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Один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Ижевске. Как сообщил мэр города, других жильцов этого дома эвакуировали – их направили в пункты временного размещения.

В своем обращении в телеграм-канале мэр написал, что в квартире на девятом этаже произошел хлопок бытового газа. В подъезде выбило окна, рамы и двери. По словам мэра, обследование всех конструкций может занять двое суток. Подробнее – на телеканале Москва 24.

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