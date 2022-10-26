Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:25

Происшествия

Число пострадавших после теракта в Мелитополе возросло до 12

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Число пострадавших при теракте в Мелитополе возросло до 12. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

"6 человек пострадали. Вообще всего 12, но 6 – это те, которые в достаточно тяжелом состоянии", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Балицкого, одной из пострадавших является девочка. В момент ЧП она шла в школу.

Происшествие случилось 25 октября. Самодельное взрывное устройство сработало возле здания областной телекомпании "ЗаТВ". Отмечалось, что при взрыве пострадали как сотрудники холдинга "ЗаМедиа", так и другие мирные жители. Кроме того, был нанесен ущерб имуществу СМИ, в частности студии "ЗаРадио".

Опубликованы кадры подрыва телецентра в Мелитополе

Читайте также

Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика