Число пострадавших после теракта в Мелитополе возросло до 12

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Число пострадавших при теракте в Мелитополе возросло до 12. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

"6 человек пострадали. Вообще всего 12, но 6 – это те, которые в достаточно тяжелом состоянии", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Балицкого, одной из пострадавших является девочка. В момент ЧП она шла в школу.

Происшествие случилось 25 октября. Самодельное взрывное устройство сработало возле здания областной телекомпании "ЗаТВ". Отмечалось, что при взрыве пострадали как сотрудники холдинга "ЗаМедиа", так и другие мирные жители. Кроме того, был нанесен ущерб имуществу СМИ, в частности студии "ЗаРадио".



Опубликованы кадры подрыва телецентра в Мелитополе

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