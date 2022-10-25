СК РФ будет расследовать подрыв железнодорожных путей в Брянской области

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственный комитет России займется расследованием инцидента с подрывом железной дороги в Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следственный комитет РФ установит лиц, причастных к совершению указанного преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания", – отмечается в публикации.

Ранее неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, ЧП произошло на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка. На место происшествия были направлены оперативные и экстренные службы.

Уточнялось, что пострадавших нет, однако железнодорожные пути получили повреждения.

Ситуация в приграничных с Украиной регионах РФ осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Железнодорожные пути были повреждены в результате взрыва в Брянской области

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