11:27Происшествия
СК РФ будет расследовать подрыв железнодорожных путей в Брянской области
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Следственный комитет России займется расследованием инцидента с подрывом железной дороги в Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Следственный комитет РФ установит лиц, причастных к совершению указанного преступления, с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и обеспечения принципа неотвратимости наказания", – отмечается в публикации.
Ранее неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, ЧП произошло на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка. На место происшествия были направлены оперативные и экстренные службы.
Уточнялось, что пострадавших нет, однако железнодорожные пути получили повреждения.
Ситуация в приграничных с Украиной регионах РФ осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Железнодорожные пути были повреждены в результате взрыва в Брянской области
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