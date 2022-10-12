ФСБ предотвратила теракт на транспортном терминале в Брянске

Фото: телеграм-канал “Подъем’’

ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске, сообщает РИА Новости. Задержан гражданин Украины.

По данным спецслужб, задержанный мужчина 1967 года рождения по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств.

На съемной квартире он под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы собрал самодельное взрывное устройство. Затем злоумышленник провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании с целью заложить бомбу и осуществить подрыв.

Сотрудники ФСБ в ходе задержания изъяли изготовленное злоумышленником взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы".

Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием.

Ранее сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в Мелитополе, обезвредив взрывное устройство. Его обнаружили вблизи дома.

По данным Росгвардии, мощность взрывного устройства составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Его обезвредили на месте.

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