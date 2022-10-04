В Мелитополе предотвращен теракт на детской площадке

17:14
Фото: ТАСС/AP Photo
Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили гранату на детской площадке в Мелитополе, заявили в ведомстве.
"Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома № 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату. Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки", – отметили ТАСС в ведомстве.
Там добавили, что найденная граната была оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, в связи с чем можно сделать вывод, что устройство было заложено целенаправленно для совершения террористического акта.
Ранее сообщалось, что в Херсоне сотрудники правоохранительных органов задержали четырех диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах с целью срыва референдума.
Отмечалось, что во время задержания один из диверсантов оказал вооруженное сопротивление, из-за чего его пришлось ликвидировать. При обыске у задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.
Новости часа: силовики Мелитополя предотвратили диверсию в день присоединения региона с РФ
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