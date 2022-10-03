Власти Мариуполя сообщили о взрыве в одном из жилых районов города

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В Мариуполе в одном из жилых домов города прогремел взрыв, заявил глава мариупольского администрации Константин Иващенко.
"Взрыв был во время уборки мусора. Не исключаю, что он произошел на очередном "сюрпризе", оставленном нашими украинскими "друзьями", как это периодически бывает", – сообщил он ТАСС.
Глава администрации уточнил, что дом, где произошел взрыв, не заселен, однако район является жилым. В настоящее время подробности случившегося уточняются.
По словам Иващенко, взрыв также произошел 2 октября во время проведения аналогичных работ, в связи с чем пострадала спецтехника, задействованная в работах.
Ранее сообщалось, что не менее трех взрывов произошло в Новой Каховке Херсонской области, там сработала система противовоздушной обороны.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новую Каховку. В результате этого разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены дома.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Мелитополе взорвался автомобиль
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