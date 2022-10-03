На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко

Фото: Минобороны РФ

На Украине нашли тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матющенко, который руководил 40-й бригадой тактической авиации ВСУ, называемой еще "призраками Киева". Об этом сообщил мэр Бучи в Киевской области Анатолий Федорук.

"Во время выполнения боевого задания в воздушном бою погиб, защищая небо страны, полковник ВСУ Матющенко Михаил Юрьевич… Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем", – цитирует его РИА Новости.

Федорук рассказал, что летчик погиб еще в июне, однако его тело нашли только сейчас. Похоронят его в Буче 3 октября.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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